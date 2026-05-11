ポーズをとるバレーボール女子日本代表＝11日、味の素ナショナルトレーニングセンター2028年ロサンゼルス五輪出場を目指すバレーボール女子の日本代表は11日、東京都内で記者会見し、フェルハト・アクバシュ監督は「一番の目標は最短の道で五輪出場権を得ること。できると信じている」と抱負を語った。8月に中国で開催されるアジア選手権で優勝すれば、五輪切符を得られる。37人の登録メンバーには高校生や大学生も名を連ねる