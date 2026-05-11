霧島（奥）が突き落としで義ノ富士を下す＝両国国技館大相撲夏場所2日目（11日・両国国技館）2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕義ノ富士を突き落とし、2連勝とした。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ、2連敗となった。若隆景は2連勝。横綱豊昇龍が右太もも裏の負傷で休場し、2横綱1大関不在となった。新関脇の2人はともに2連敗を喫した。熱海富士は平戸海に寄り切られ、琴勝峰は隆の勝に押し出された。小結高安は一山