第２６回本格ミステリ大賞（本格ミステリ作家クラブ主催）が１１日、発表された。小説部門は笠井潔さん（７７）の『夜と霧の誘拐』（講談社）、評論・研究部門は竹内康浩さん（６０）の『謎ときエドガー・アラン・ポー知られざる未解決殺人事件』（新潮選書）に決まった。