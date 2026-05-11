U-17日本女子代表は11日、AFC U17女子アジアカップ準々決勝で韓国と激突し、1-0の完封勝利を収めた。準々決勝を突破した日本は、10月から11月にモロッコで開催されるU-17女子W杯の出場権を獲得した。日本はグループリーグでレバノン(○13-0)、インド(○3-0)、オーストラリア(○5-0)を下して3連勝。21得点無失点と盤石の戦いを披露して首位通過を果たした。一方の韓国はGL第3戦で北朝鮮に0-3で敗れ、2位通過で準々決勝へと駒を