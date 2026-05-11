◆■地元アリーナとともに歩んだ“広島県民の息子” ホームアリーナのすぐ近くで生まれ育ったバスケ少年がすくすくと成長を遂げ、今では地元クラブでエースへの階段を上っている。 広島ドラゴンフライズが本拠地とする広島サンプラザホール。広島市西区にあるアリーナは1985年に開館した。その16年後の2001年、徒歩圏内の井口（いのくち）で三谷桂司朗は生まれた。広島市立井口小