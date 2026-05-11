5月8日～10日の北米映画市場は大接戦となった。『プラダを着た悪魔2』が週末ランキングの第1位を2週連続で制したものの、初登場の『モータルコンバット／ネクストラウンド』と、マイケル・ジャクソン伝記映画『Michael／マイケル』が猛追したのだ。 参考：20年ぶり続編『プラダを着た悪魔2』が北米No.1前作初動成績を公開初日だけで上回る 『プラダを着た悪魔2』は週末3日間で北米興行収入4300万ドルを記録し