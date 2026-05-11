[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節 柏 1-0 川崎F 三協F柏]柏レイソルのホームに乗り込んだ川崎フロンターレ。長谷部茂利監督は、柏と同じ3-4-2-1の布陣で試合に臨んだ。敵将のリカルド・ロドリゲス監督は、メンバー表を見るまで、長谷部監督が3バックを採用してくるとは予期していなかったという。川崎Fのスターティングメンバーには、4枚のDFに加えて、MF登録でCBの佐々木旭が入っていたからだ。「3CBの可能性があるのではな