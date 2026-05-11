日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限1677( 992) TOPIX先物 6月限1860(1275) 日経225ミニ 6月限2175(2123) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限8200(