日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限5348(5301) 9月限99(99) TOPIX先物 6月限8818(8818) 9月限 8( 8) 日経225ミニ 6月限163778(16377