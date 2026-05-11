日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 14736( 13202) 9月限79(29) TOPIX先物 6月限 16490( 15876) 9月限22(22) 日経225ミニ 6月限179904(17990