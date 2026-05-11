栄電子 [東証Ｓ] が5月11日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の9300万円→1億5400万円(前の期は8400万円)に65.6％上方修正し、増益率が10.7％増→83.3％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4700万円→1億0800万円(前年同期は3000万円)に2.3倍増額し、増益率が56.7％増→3.6倍