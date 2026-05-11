日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万3375円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4( 4) ◯6万3250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 16(16) シティグルー