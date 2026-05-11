日経平均株価 始値63203.44 高値63385.04 安値62380.62 大引け62417.88(前日比 -295.77 、 -0.47％ ) 売買高29億473万株 (東証プライム概算) 売買代金10兆4354億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続落、朝高後に値を消すも値上がり銘柄多い ２．半導体主力の一角に利食いも中小型株への物色人