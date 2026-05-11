５月１１日の取材で、豊平川の河川敷で見つかった主なごみですが、炭や炭が入っていたと思われるダンボール、網、そして焚きつけなどが見つかっています。 廃棄物処理法では、「５年以下の拘禁刑、もしくは１０００万円以下の罰金、またはその両方」が科されると定められています。不法投棄はしないで、ごみは持ち帰ってください。