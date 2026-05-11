バレーボール女子日本代表のキックオフ会見が１１日、都内で行われた。今季は、８月のアジア選手権（中国）で優勝すれば、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を最短で獲得することができる。就任２年目のフェルハト・アクバシュ監督は、「ロス五輪の切符を手にしなければならないシーズン。日本の国旗を一番高いところにかかげたい」と覚悟をにじませた。代表メンバーには、主将の石川真佑を含め３５人が登録。この中から絞り込み