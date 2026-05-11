京王電鉄は２９日から３１日に行われるファーム公式戦、阪神−巨人戦（Ｇタウン）に合わせ、「京王トレインポイントＤａｙ」を開催することを発表した。３１日には巨人ＯＢの清水隆行氏、小笠原道大氏、阪神ＯＢの川尻哲郎氏を招き、撮影会を実施。京王ポイント会員が対象。両球団のＯＢと交流することができる。