沖縄県庁で記者会見する灰野涼空ちゃんの両親＝11日午後那覇市にあった認可外保育施設（閉鎖済み）で2022年7月、保育中だった生後3カ月の男児が心肺停止状態になった後に死亡した事件で、保護責任者遺棄容疑で書類送検された60代の当時の女性園長を那覇地検が不起訴処分としたのは不当だとして、両親が11日、那覇検察審査会に審査を申し立てた。沖縄県庁で記者会見を開いた。申立書によると、灰野涼空ちゃんが睡眠中、園長は顔