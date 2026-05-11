記者会見する長崎市の鈴木史朗市長＝11日午後、長崎市役所長崎市の鈴木史朗市長は11日の記者会見で、8月9日の「原爆の日」の平和祈念式典に関し、日本に在外公館を置く全ての国・地域に招待状を送ると発表した。昨年と同様の対応。「先の見えない国際情勢の中、分断を乗り越え、あらゆる国の代表が被爆地長崎に集まる式典としたい」と述べた。市によると、5月下旬にも157カ国・地域と欧州連合（EU）に招待状を送付。ほかに国連