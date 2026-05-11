5月9日に放送された、NHK仙台放送局の番組『東北しゃべり亭』。今回は公開収録がおこなわれ、ゲストにタレントの壇蜜が登場した。その様子は同番組公式SNSでも公開されたのだが、収録に参加した壇蜜の様子に心配の声が溢れている。同日は、『出張版in大仙』と題して、秋田県大仙市で収録が行われた。秋田県出身の壇蜜が出演し、懐かしの郷土料理や、壇蜜の親代わりだったという秋田の祖母との思い出などをトークした。放送後に