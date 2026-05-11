俳優の川崎麻世が10日にInstagramを更新。母の日だったこの日に合わせて、実の母親との2ショットを複数枚公開した。【写真】若い頃の川崎麻世、実母との思い出ショット川崎の母親と言えば、川崎が育った大阪府・枚方市で「喫茶コハク」を経営していることで知られ、メディアの取材を受けたこともある。この日、川崎は「母の日ですね」「私の健康な体をありがとう。私の平和な心をありがとう。そして母へ元気でいてくれてありが