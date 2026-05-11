女優・武田久美子が11日までに、自身のInstagramを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】武田久美子57歳が「スタイル抜群」圧倒的に魅力的な“水着姿”も（8枚）アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘との仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。昨年は水着姿を披露し話題を呼んだが、今回は「先日の日本での撮影」と、真っ赤なドレ