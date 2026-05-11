お笑いコンビ「錦鯉」の渡辺隆が、１１日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。先輩芸人からのアドバイスを明かした。渡辺は、ドンデコルテ・渡辺銀次と「４０代で稼ぎ始めると、何にお金を使う？」についてトーク。ブレイク後、お金の使い道に悩む銀次に、渡辺自身はどうだったかを尋ねられると、渡辺は「何にってもう…９割５分酒だよ」とニヤり。とはいうものの