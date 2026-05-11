「ホロライブ」所属のVTuber・博衣こよりさんが、11日までに自身のXを更新。約1ヵ月の長期休暇に入ることを報告し、反響が集まっている。【写真】長期休暇を取ることを発表した博衣こよりさん2021年11月にホロライブ6期生としてデビューしたこよりさんは、Xにて「はじめての長期休暇をいただきます。5／11（月）より約1か月程お休みをいただきます。もっとパワーアップできるよう心身共にリフレッシュしてきます！」とコメント