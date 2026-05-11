ボートレースからつの「唐津ミニット開設２２周年記念」は１２日、予選最終日の３日目が行われる。鐘ケ江真司（２４＝福岡）は、２日目まで３走全て３着にまとめ得点率６・００、１９位タイ。自身初のベスト１８入りへ予選最終日に挑む。「初日に時間があったのでペラを叩いて完全に良くなっている。普段、ピット離れが出るタイプではないけど、展示では１個くらい出た。伸びに余裕があるし、道中も悪くない」とパワーの裏付け