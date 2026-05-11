IMP.の横原悠毅が3年ぶりに単独主演を務める舞台『GINZA MIGHTY GUY』が、7月6日より東京・シアター1010にて上演されることが決定した。【写真】7人の個性あふれる！IMP.撮りおろしソロショットがカッコよすぎ!!小林旭主演で1959年〜63年に6作が上映された人気シリーズ映画『銀座旋風児（ギンザマイトガイ）』。アクション映画をはじめ数々のスターを生み出した日活が製作した本作は、神出鬼没の正義の味方、マイト・ガイ・