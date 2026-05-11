女優の柏木由紀子が10日、自身のInstagramを更新し、娘たちから“母の日”のお祝いを受けたことを報告。3ショットを公開した。【写真】柏木由紀子、女優の娘2人とSNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。“母の日”だったこの日、柏木は「娘たちが招いてくれたアフタヌーンティー