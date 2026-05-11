日本野球機構（ＮＰＢ）が、プロ野球で「危険なスイング」をした打者を退場などの処分対象にする新ルールを１２日から１、２軍で適用することが１１日、決まった。この日、都内で行われた１２球団との実行委員会で議題に挙げられ、打者の手からバットが離れて他者に直接当たった場合は即退場となる。危険スイングをしたが、他者に当たらなかった場合は警告。同一試合で同一打者が２度目の危険スイングをした場合は累積警告で退場