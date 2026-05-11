◆プロボクシング▽フェニックスバトル・スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０００万トーナメント準々決勝８回戦松本圭佑―龍王（１２日、東京・後楽園ホール）１２日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５６」の前日計量が１１日、都内で行われ、「フェニックスバトル・スーパーフェザー級１０００万トーナメント」準々決勝で対戦する元日本、ＷＢＯアジアパシフィ