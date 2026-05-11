授業料値上げに反対する市民団体 岡山大学が2027年度以降に入学した学生の年間授業料を引き上げる方針案を示したことに対し、市民団体が撤回を求めました。 撤回を求めたのは岡山大学の野田隆三郎名誉教授が代表を務める市民団体「大学の学費値上げに反対する市民の会」です。野田代表らが大学を訪れ、那須保友学長宛ての書面を大学側に手渡しました。 岡山大学は、2027年度以降に入学した学生の年間授業料につい
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