今後の香川県立特別支援学校の在り方検討委員会高松市番町 障害のある子どもの教育を支援する特別支援学校の在り方について考える委員会が香川県に設置されました。療育関係者や特別支援学校のPTAなどが委員をつとめます。 県内では特別支援教育を必要とする子どもが増えています。2025年度までの10年間に特別支援学級で学ぶ児童・生徒の数は2.1倍に急増しました。 この影響で運動場の広さや教室の数などハー