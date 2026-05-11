北九州市の経済団体が11日、市に対して提言書を渡しました。北九州市の街づくりを産学官民が一体となって進めていきたい考えです。北九州市役所に、北九州商工会議所の津田純嗣会頭などが訪れ、武内市長に「北九州地域戦略推進協議会」の設立についての提言書を渡しました。協議会は、産学官民が一体となって街づくりを進める組織です。民間企業や大学も加わって、スピーディーで柔軟な都市開発や、若い世代の定着を目