冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが、予算約1000円で作るアイスケーキのレシピを紹介しています。【画像】断面がすてき…！コチラがアイラップ公式の「予算1000円アイスケーキ」レシピです！おいしそう！！混ぜるだけ、アイラップ公式のアイスケーキレシピ5月9日の「アイスクリームの日」、公式アカウントは「アイスクリームの日なので…ハロウィンの時に