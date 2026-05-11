記事ポイント株式会社ミツバがKGモーターズ株式会社へ出資し、1人乗り小型EV「mibot」の駆動システム開発を強化全長2,485mm・航続距離約100kmの原付ミニカー規格モビリティが、初期顧客への納車と法人実証運用へ移行ミツバのインナーローター式駆動モーター「MA01」が、小型・軽量・低コストという制約の中で走行性能を実現 日常の移動を一人乗りの小型EVで再定義しようという試みが、新たな資本連携によって加速しています。