記事ポイント「投資」「相続」「AI」の3部門で川柳を募集、2026年7月15日締め切り大賞はAmazonギフト券5万円分、入選を含む計30作品が受賞対象結果発表は2026年8月1日、東京国際フォーラムでのフェス会場にて 富裕層向けWEBメディア「THE GOLD ONLINE」が、「お金と投資の川柳コンテスト」を第3回目として開催します。お金にまつわる「あるある」や本音を五・七・五に込める企画で、プロ・アマ問わずどなたでも応募できます。