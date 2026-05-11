イオンが8月末まで価格を維持する食料品の一部＝千葉市イオンは11日、プライベートブランド（PB）「トップバリュ」の食料品約3500品目の価格を8月末まで維持すると発表した。マヨネーズやパスタ、サラダ油などが対象。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なPBへの注目を集める狙い。物流の効率化や原料の調達ルート見直しといったコスト削減によって価格を据え置く。調達価格の変動が大きい生鮮