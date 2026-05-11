東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、独禁法違反（不当な取引制限）の罪に問われたイベント制作会社セイムトゥーと前社長海野雅生被告（59）の公判が11日、東京地裁で開かれた。弁護側は最終弁論で、被告は受注調整の方針などを「何も知らなかった」と改めて無罪を主張し、結審した。判決は9月16日。検察側は海野被告に懲役1年6月、法人としての同社に罰金1億5千万円を求刑していた。弁護側は、被告が