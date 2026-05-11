NPBと12球団による実行委員会が11日に都内で開かれ、「危険スイング」をした打者を、退場などの処分対象にすることが決まった。12日から1、2軍全ての公式戦で適用される。打者の両手からバットが離れた場合が「危険スイング」に当たる。1度目で警告、2度目で退場。バットが他者に直接当たった場合は即退場となる。またダッグアウト、カメラマン席、スタンドにバットが飛んだ場合は、他者に当たらなくても即退場となる。4月16