週明け１１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２６６円３８銭（０・５４％）高の４万９５０９円２７銭だった。３営業日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、５割超にあたる１８８銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２９５円７７銭（０・４７％）安の６万２４１７円８８銭だった。日経平均への影響度の大きい半導体関連株に利益確定の売りが出たこ