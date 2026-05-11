コメも少し安くなった中、とんかつを提供するお店では、ご飯の「おかわり自由」が復活しました。 【写真を見る】ご飯おかわり自由復活！ “令和のコメ騒動”で一時停止 売上約15%減で苦肉の策 仕入れ値は10キロ約200円程度安くなっただけだけど…三重 三重県を中心に展開する「とんかつ みそ家」では、7年前から定食のご飯を「おかわり自由」食べ放題にしました。 （太田有咲記者）「肉がジューシーで味噌だれとよ