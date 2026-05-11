国会ではきょう、高市総理と野党側がイラン情勢の長期化を見据えた対応や、衆院選などでの高市陣営のSNSをめぐる報道などについて論戦を交わしました。きょうの国会。論戦の焦点は、イラン情勢の長期化で減少する備蓄石油や基金への対応です。立憲民主党森裕子 参院議員「なくなってからでは遅いんですよ、備蓄原油が。そろそろ政策転換しませんか」高市総理「現時点でさらに踏み込んだ節約をお願いする段階にないと考えて