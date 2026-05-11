マツコ・デラックスが11日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。四半世紀以上も海外旅行に行ってない理由を明かした。番組では日米間の移動が2時間のマッハ5旅客船の記事を紹介。乗ってみたいですか？と聞かれたマツコは「これ自体はあれですけど、もうちょっと空港を改善していただければ。成田まで15分で行けるようにしていただいて。空港内の移動を移動を歩かずにできるよにしてい