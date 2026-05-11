動物病院に連れて行ってもらったダックスさん。お出かけバッグからひょっこりお顔を出して…状況を把握するまでのお姿が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなるその光景は記事執筆時点で263万回を超えて表示されており、4.3万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：バッグから顔を出した犬→『病院の待合室だ』と気付いた瞬間…わかりやすく『絶望する表情』】 病院の待合室でバッグから顔を出した