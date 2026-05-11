4匹のワンコたちにピアノの弾き方を教えたら、思った以上に興味津々になる子がいて…？微笑ましい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万5000回再生を突破。「素敵」「天才」「とっても可愛い」「癒されました」といった声が寄せられています。 【動画：『ピアノの弾き方』を4匹の犬に教えてみた結果→1匹が興味津々になって…微笑ましすぎる『ピアニスト誕生の瞬間』】 ピアノの弾き方を教えてみたら… YouTubeチャン