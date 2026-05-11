アシアナ航空は、大阪/関西〜ソウル/仁川線で運航している深夜便の運航期間を延長する。当初は4月10日から6月30日までを予定していたものの、10月25日まで延長する。1日1往復を運航する。機材はエアバスA321neoを使用する。これにより同期間、大阪/関西〜ソウル/仁川線を1日4往復、大阪/関西〜ソウル/金浦線を同2往復に同6往復体制で、大阪とソウルを結ぶ。グループの大韓航空も、同路線で深夜便を3月19日から運航する。夏スケジュ