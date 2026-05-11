白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は現地５月11日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で、韓国と対戦した。グループステージでは第１節のレバノン戦は13−０、第２節のインド戦は３−０、第３節のオーストラリア戦は５−０と快勝してきたリトルなでしこ。４強入りをかけたこの韓国戦でも、立ち上がりからアグレッシブに仕掛けて、試合のペースを握る。スピーディなパス回しや効果的な縦パスで相手を押