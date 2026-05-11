無印良品で人気の「あえるだけ」シリーズから、素材の質にこだわったバジルソースが登場。忙しい日のランチや、ちょっとぜいたくなディナーを彩る本格派の味わいが、手軽に自宅で楽しめると話題です。【投稿】無印良品公式Xのパスタ商品こだわりが詰まった「おいしさのわけ」このソースの最大の特徴は、素材の鮮度と産地へのこだわりです。温暖な気候で育った兵庫県産のバジルを使用し、香りを最大限に引き出す工夫が凝らされてい