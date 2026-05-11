いまやホワイトソックスに欠かせない戦力となっている村上(C)Getty Images開幕前には「成功できないかもしれない」という下馬評が囁かれ、市場評価も落ち着いていた村上宗隆。しかし、ホワイトソックスで出場機会を与えられ続ける26歳の和製大砲の調子は、レギュラーシーズン突入からすこぶる良い。【動画】片手で持っていった…村上の圧巻アーチシーンをチェックルーキーイヤーながらメジャーリーグの水には早々に慣れた。40