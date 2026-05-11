アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けたアメリカの提案に対するイラン側からの回答を受け取ったとし、「断じて受け入れられない」と批判しました。トランプ大統領は10日、自身のSNSでアメリカ側の提案に対するイラン側からの回答を受け取ったことを明らかにし、このように厳しく批判しました。アメリカトランプ大統領「イランのいわゆる“代表者”たちからの回答を先ほど読み終えた。気に入らない、断じて受け