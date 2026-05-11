これまで何度もビジュアルが変化してきた『Mrs. GREEN APPLE』のボーカル・大森元貴。そんな彼が、またしても印象がガラッと変わりファンから驚きの声が上がっている。【写真】「魔改造してる」とファン絶賛、ミセス大森の爆イケ最新ビジュ最新曲のビジュアルに絶賛の嵐ミセスといえば、楽曲の素晴らしさはもとより、ビジュアルの変化についても頻繁に話題にのぼる。特に“フェーズ1”から“フェーズ2”へと移行した際には大き