ボートレース平和島の「BOATBoyカップ」が12日に開幕する。実力確かな顔ぶれがそろった中で、最も勢いがあるのは岡村慶太（38＝福岡）だ。2月14〜18日の桐生一般戦を皮切りに戸田一般戦（2月25日〜3月1日）→若松G3企業杯（3月10〜15日）→下関一般戦（3月19〜23日）→浜名湖一般戦（3月29〜4月3日）→三国一般戦（4月14〜19日）→津一般戦（4月24〜27日）→若松スポニチ杯（1〜6日）と8連続で優勝戦進出中。そのうち下関、